Northvolt entscheidet sich für Bau einer Batteriefabrik in Schleswig-Holstein

Milliarden-Coup in Dithmarschen: Schwedischer Riese Northvolt verspricht 3000 neue Jobs – Großprojekt gesichert.

Nach langem Warten und zähen Verhandlungen ist es nun amtlich: Der schwedische Konzern Northvolt plant, in der niedersächsischen Stadt Dithmarschen eine gigantische Batteriefabrik zu bauen. Dies bedeutet eine Investition von beachtlichen 4,5 Milliarden Euro und die Schaffung von rund 3000 Arbeitsplätzen.

Die EU-Kommission hat in der vergangenen Woche grünes Licht für die staatliche Förderung in Höhe von 900 Millionen Euro gegeben, was ein wesentlicher Faktor für die Realisierung des Projekts darstellt.

In enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden hat Northvolt nun einen Durchführungsvertrag unterzeichnet und die Bauarbeiten sollen in Kürze beginnen.

Die Fabrik, die voraussichtlich ab 2026 Batteriezellen produzieren wird, soll nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch höchsten Ansprüchen genügen. „Dithmarschen verfügt über das grünste Stromnetz Deutschlands, mit dem wir zukünftig die nachhaltigsten Batteriezellen der Welt produzieren wollen – made in Schleswig-Holstein für Europa“, erklärt Christofer Haux, der Deutschland-Geschäftsführer von Northvolt.

Das Unternehmen hat bereits rund 100 Millionen Euro in das Bauvorhaben investiert und plant auch eine Anlage zum Recycling von Altbatterien ausrangierter E-Autos.

Die Bedeutung des Projekts reicht weit über den Norden hinaus. Die deutsche Autoindustrie, die schon lange unabhängiger von asiatischen Zulieferern sein möchte, könnte durch die Northvolt-Fabrik einen wichtigen Schritt in diese Richtung machen.

Bisher dominieren vor allem die südkoreanischen Elektronikkonzerne LG und Samsung sowie der chinesische Konzern CATL den Markt. Letzterer produziert seit etwa einem Jahr auch in einem Werk in Thüringen.

Bund und Land unterstützen das Projekt mit insgesamt 700 Millionen Euro sowie Garantien in Höhe von 202 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 564 Millionen Euro auf den Bund und bis zu 137 Millionen Euro auf das Land. Die Entscheidung für Dithmarschen als Standort fiel nicht zuletzt aufgrund der zukunftsorientierten Infrastruktur und des grünen Stromnetzes der Region.

Die Hoffnung besteht nun darin, dass die Northvolt-Fabrik eine Sogwirkung erzeugt und weitere Unternehmen entlang der Achse Heide-Hamburg anzieht, insbesondere als Zulieferer.

Die strukturschwache Region Dithmarschen kann somit auf eine vielversprechende wirtschaftliche Entwicklung blicken. Die Entscheidung von Northvolt, in Schleswig-Holstein zu investieren, ist ein starkes Signal für den Wirtschaftsstandort Deutschland und verspricht eine nachhaltige Zukunft für die Produktion von Batteriezellen in Europa.

