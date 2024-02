Northumberland Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Northumberland-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 54,02, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Analyse der RSIs zu Northumberland insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite für Northumberland beträgt aktuell 3,94 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 3,07 Prozent liegt. Aufgrund dieses Verhältnisses erhält die Dividendenpolitik von Northumberland eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionen rund um Northumberland langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweisen. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messungen kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass sich in den letzten beiden Wochen insgesamt die negativen Meinungen über Northumberland gehäuft haben. Auch wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Alles in allem kommt die Redaktion zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist und die Aktie von Northumberland bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.