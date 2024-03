Northumberland Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die technische Analyse der Northumberland-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -5,22 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der anderen Seite ergibt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine "Neutral"-Bewertung.

Ein weiterer Indikator, der Relative Strength Index (RSI), zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung für die Northumberland-Aktie. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In der fundamentalen Analyse schneidet die Aktie von Northumberland jedoch besser ab. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,98 ist sie im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Handelsbanken" um 93 Prozent niedriger bewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher erhält Northumberland in dieser Hinsicht eine "Gut"-Einstufung.

Schließlich zeigt die Anlegerstimmung eine neutrale Tendenz. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen weder positiv noch negativ, jedoch waren die neuesten Nachrichten hauptsächlich positiv. Auf dieser Grundlage erhält Northumberland insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Northumberland-Aktie, mit neutralen Tendenzen in verschiedenen Analysebereichen.