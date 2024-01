Northstarn Technologies Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Custom Truck One Source":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Bei Northstar Clean betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 45,45 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 47,71 im neutralen Bereich.

In Bezug auf die technische Analyse beträgt der gleitende Durchschnittskurs von Northstar Clean 0,15 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,13 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt daher -13,33 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,13 CAD, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" für diese Punkte unserer Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Northstar Clean in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Auch in den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Auch hinsichtlich des Sentiments und des Buzz lässt sich bei Northstar Clean eine erhöhte Aktivität feststellen. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine Bewertung als "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine Veränderung zum Positiven auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.