Northrop Grumman ist zurück!

Die Northrop Grumman Aktie hat in Bezug auf die Dividendenrendite eine Bewertung von "Schlecht" erhalten. Mit einer Rendite von 1,57 % liegt sie deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 16,95 %. Die Analysten hingegen stufen die Aktie als "Gut" ein, basierend auf einer Umfrage von 18 Analysten, von denen 9 die Aktie positiv bewerteten und keine negativen Bewertungen vorlagen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 514,56 USD, was einer Erwartung von 9,03 % entspricht. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, aufgrund der starken Diskussionsintensität, jedoch neutral in Bezug auf die Rate der Stimmungsänderung. Die technische Analyse ergibt eine neutrale Gesamteinschätzung, basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) von 40,67 und RSI25 von 54,72.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Northrop Grumman-Analyse vom 11.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Northrop Grumman jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Northrop Grumman-Analyse.

Northrop Grumman: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...