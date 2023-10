Northrop Grumman Quartalszahlen: Prognose zeigt 76,83% Umsatzsteigerung und plus 41,18% Gewinn

ARTIKEL:

In nur 107 Tagen wird das Unternehmen Northrop Grumman seinen Aktionären die Quartalszahlen für das 4. Quartal präsentieren. Von Interesse sind dabei insbesondere die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Northrop Grumman Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung von Northrop Grumman beträgt derzeit rund 62,80 Mrd. EUR. In Erwartung der bevorstehenden Quartalszahlen warten sowohl Aktionäre als auch Analysten gespannt auf das Ergebnis. Analysen deuten dabei auf einen deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal hin. Im 4. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 9,48 Mrd. EUR, während nun mit einem Plus von +76,83 Prozent gerechnet wird, was einem prognostizierten Umsatz von 16,76 Mrd. EUR entspricht. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +41,18% steigen und...