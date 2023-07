Northrop Grumman: Erwartete Quartalszahlen und Aktienprognose in 103 Tagen

In knapp 3 Monaten wird das Unternehmen Northrop Grumman aus den USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekannt geben. Was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Northrop Grumman Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

In 103 Tagen, vor Börseneröffnung, wird Northrop Grumman seine neuen Quartalszahlen präsentieren. Das Unternehmen hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 62,39 Mrd. Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Laut Datenanalyse wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum letzten Quartal leicht steigt. Im dritten Quartal 2022 erzielte Northrop Grumman einen Umsatz von 8,14 Mrd. Euro und nun wird ein Anstieg um +5,40 Prozent auf 8,59 Mrd. Euro prognostiziert. Der Gewinn soll voraussichtlich um -2,50% fallen und bei 809,78...