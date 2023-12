Northrop Grumman Aktie: Das sollte jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In jüngster Zeit war die Aktie von Northrop Grumman Gegenstand von Diskussionen in den sozialen Medien, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt fünf (4 Schlecht, 1 Gut). Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Hinsichtlich der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Northrop Grumman weist mit einem KGV von 17,63 einen deutlich günstigeren Wert auf als der Branchendurchschnitt (31,18), was auf eine Unterbewertung hinweist. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Northrop Grumman in den letzten 12 Monaten eine Performance von -10,98 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien in der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 238,76 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -249,74 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Northrop Grumman um 157,85 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Veränderungen in der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien ermöglichen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Northrop Grumman konnte in den vergangenen vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen hat leicht abgenommen, was darauf hinweist, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Northrop Grumman auf dieser Ebene ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

