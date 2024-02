Northrop Grumman Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Das Anleger-Sentiment von Northrop Grumman ist in den letzten Wochen vorwiegend negativ, wie aus Diskussionen in sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmung wird daher heute als "Schlecht" eingestuft. Automatische Analysen zeigen jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich positive Signale zu verzeichnen waren, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Northrop Grumman langfristig als "Gut". Von 18 Analysten bewerten 4 sie als "Gut" und 2 als "Neutral". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 528,33 USD, was einer Erwartung von 15,02 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Northrop Grumman liegt derzeit bei 1,6 Prozent, was 16,05 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Northrop Grumman liegt bei 21,04, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55 und wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".