Northrop Grumman Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Aktienkurs von Northrop Grumman hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") einer Unterperformance von 1394,85 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 2305,23 Prozent, wobei Northrop Grumman aktuell 2318,02 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen über Northrop Grumman vor allem negativ diskutiert wurde. An vier Tagen überwog die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative Überhand hatte. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen in den Fokus der Anleger gerückt, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund standen, wodurch die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Northrop Grumman insgesamt 12 Analystenbewertungen, wovon 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen waren. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher "Gut". Die Kursprognose ergibt zudem ein Aufwärtspotential von 9,08 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit auf "Neutral" eingestuft ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 454,2 USD, während der Kurs der Aktie bei 471,73 USD liegt, was einer Abweichung von +3,86 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage zeigt eine Abweichung von +0,36 Prozent, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.