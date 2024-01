Northrop Grumman Aktie: Jetzt aber!

Der Aktienkurs von Northrop Grumman hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Industrie" eine Unterperformance von 162,67 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 242,37 Prozent, wobei Northrop Grumman aktuell 255,16 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Northrop Grumman-Aktie bei 470,09 USD, was einer Entfernung von +3,56 Prozent vom GD200 (453,93 USD) entspricht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 470,45 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,08 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Northrop Grumman-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Northrop Grumman zeigt vor allem negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings ergaben weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Analysten bewerten die Northrop Grumman-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 9 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 514,56 USD, was ein Aufwärtspotential von 9,46 Prozent darstellt und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Northrop Grumman eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.