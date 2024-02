Northrim Aktie: Was noch aussteht!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. In den letzten 7 Tagen beträgt der RSI-Wert für die Northrim-Aktie 58, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 57,12 ebenfalls neutral.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Das aktuelle KGV von Northrim liegt bei 11, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 32,93 (Handelsbanken) ist dies niedriger und deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe vergeben wird.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Northrim-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) betrachtet. Mit einer Abweichung von +8,68 Prozent erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt hingegen eine Abweichung von -7,31 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Schließlich wird die Dividendenrendite betrachtet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Handelsbanken) schüttet Northrim eine Dividendenrendite von 4,49 % aus, was 134,06 Prozentpunkte niedriger ist als der Durchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Kriterien ein gemischtes Bild für die Northrim-Aktie, mit neutralen, guten und schlechten Bewertungen in den unterschiedlichen Bereichen.