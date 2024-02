Northrim Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung der Anleger rund um die Aktie von Northrim war in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigte an sieben Tagen ein positives Stimmungsbarometer. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Northrim im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 4,49 % auf, was 134,37 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 138,85 % ist. Aufgrund des niedrigeren Ertrags erhält die Aktie in diesem Bereich eine Einstufung von "Schlecht".

In fundamentalen Aspekten wird Northrim im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 11,19 liegt, während das Branchen-KGV bei 16,68 liegt. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle RSI-Wert von 34,5 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Bei Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 52, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung von "Neutral".