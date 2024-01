Northrim Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Aktienkurs von Northrim wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor betrachtet. Mit einer Rendite von 6,32 Prozent liegt Northrim mehr als 5 Prozent darunter. Die Branche der Handelsbanken erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von 1,86 Prozent, aber auch hier liegt Northrim mit 4,46 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse betrachtet auch den Relative Strength-Index (RSI) einer Aktie, der das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf misst. Der RSI-Wert von Northrim beträgt 63,65, was als neutral eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 34, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Northrim-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 43,69 USD. Der letzte Schlusskurs von 56,81 USD weicht somit um +30,03 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 49,4 USD eine positive Abweichung von +15 Prozent, was zu einer guten Bewertung auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie für die einfache Charttechnik somit eine gute Bewertung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens herangezogen. Das aktuelle KGV von Northrim beträgt 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen. Somit ist Northrim aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine gute Einschätzung von der Redaktion.