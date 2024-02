Northrim Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Northrim-Aktie im vergangenen Monat stabil geblieben ist. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität gab es auch keine signifikanten Veränderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Northrim-Aktie derzeit 11,19 und liegt damit 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 16. Daher wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Northrim bei 54,21 USD liegt, was einer Entfernung von +21,09 Prozent vom GD200 (44,77 USD) entspricht. Dies wird als "Gut"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 53,44 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Northrim-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte die Northrim-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 6,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -1,45 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +7,9 Prozent im Branchenvergleich für Northrim. Im Sektorvergleich hatte der "Finanzen"-Sektor eine mittlere Rendite von 151537,37 Prozent im letzten Jahr, wobei Northrim 151530,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.