Northland Power 3 Cum Rst Prf Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmung und Aufmerksamkeit für Northland Power in den sozialen Medien zeigt keine signifikanten Veränderungen in den letzten Wochen. Trotzdem erhält die Aktie eine neutrale Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war erhöht, was auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet, wodurch die Aktie eine positive Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Northland Power mit 5,57 Prozent nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,22 Prozent in der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Northland Power-Aktie als überverkauft angesehen wird, wodurch sie eine positive Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer positiven Gesamtbewertung in dieser Kategorie führt.

Im Branchenvergleich erzielte Northland Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -35,2 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche. Diese Unterperformance führt zu einem schlechten Rating für die Aktie in dieser Kategorie.