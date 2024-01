Northland Power 3 Cum Rst Prf Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Der Relative Strength Index: Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt verwendet wird. Wir bewerten nun Northland Power anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 30,91 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Northland Power-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 33,96 ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Northland Power also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt unserer Analyse.

Sentiment und Buzz: Ein weiterer weicher Faktor bei der Bewertung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In diesem Zusammenhang hat die Aktie von Northland Power in den letzten Monaten folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat eine erhöhte Aktivität gezeigt, weshalb Northland Power in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Northland Power daher als "Gut"-Bewertung eingestuft.

Fundamental: Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Northland Power als unterbewertet, da das KGV mit 16,66 insgesamt 43 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler", der 29,01 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den vergangenen 12 Monaten erzielte Northland Power eine Performance von -33,06 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler"-Branche sind im Durchschnitt um -9,22 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -23,83 Prozent für Northland Power im Branchenvergleich führt. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -9,22 Prozent im letzten Jahr, wobei Northland Power 23,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.