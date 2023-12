Northland Power 3 Cum Rst Prf Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Reconnaissance Energy Africa":

Mit einer Dividendenrendite von 5,57 Prozent liegt Northland Power nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Daher wird die Aktie als neutrales Investment eingestuft. In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Northland Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,43 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt nur um -9,36 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Unterperformance von -34,07 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Schlecht"-Rating. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Northland Power als unterbewertet, da das KGV mit 14,9 insgesamt 53 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmung rund um Northland Power ist laut Analysten auf sozialen Plattformen überwiegend positiv, und auch die Nutzer der sozialen Medien haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.