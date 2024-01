Northland Power 3 Cum Rst Prf Aktie: Tut sie es schon wieder?

Die kanadische Energiegesellschaft Northland Power weist derzeit eine Dividendenrendite von 4,98 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent liegt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Northland Power in den letzten Monaten zugenommen hat. Dies deutet auf eine positive Stimmung hin, weshalb das Unternehmen in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier über- oder unterbewertet ist. Der kurzfristige RSI von Northland Power liegt bei 30,91 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 33,96 Punkte, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hinweist.

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Northland Power eine Performance von -33,06 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur Branche und dem Sektor eine Underperformance von -23,83 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.