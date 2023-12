Northland PowerPref A Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Northland Power wird von Analysten positiv bewertet, da 10 Empfehlungen als "Gut" eingestuft werden, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie im letzten Monat ist ebenfalls "Gut". Das Kursziel der Analysten für die Northland Power liegt im Durchschnitt bei 31,8 CAD, was einer potenziellen Kursentwicklung um 32,22 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler" verzeichnete die Northland Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -43,43 Prozent, was einer Underperformance von -34,07 Prozent im Branchenvergleich entspricht. Auch im Vergleich zum Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite mit -43,43 Prozent unterhalb des Durchschnitts. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Northland Power liegt sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis bei Werten, die auf eine neutrale Einstufung hinweisen. Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird die Northland Power auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft, da der Kurs der Aktie um -10,16 Prozent über dem GD200 liegt. Allerdings ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs, der einer Abweichung von +10,12 Prozent entspricht, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.