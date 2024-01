Northland PowerPref A Aktie: War das schon alles?

Der kanadische Energieerzeuger Northland Power hat eine Dividendenrendite von 4,98 Prozent, was leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent liegt. Daher erhält die Northland Power-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie aufgrund des GD200 bei 26,19 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 24,46 CAD liegt. Dies führt zu einer Abweichung von -6,61 Prozent und einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 22,51 CAD, was einer Abweichung von +8,66 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt erhält Northland Power daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Relative Strength Index (RSI) Bewertung zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Northland Power-Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche hat die Northland Power-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,06 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -9,22 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -23,83 Prozent im Branchenvergleich für Northland Power. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.