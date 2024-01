Northland PowerPref A Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Das kanadische Energieunternehmen Northland Power bietet derzeit eine Dividendenrendite von 4,98 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie neutral bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 10 positive Bewertungen für die Aktie abgegeben. Keine neutralen oder negativen Einschätzungen wurden dabei berücksichtigt. Kurzfristig wird die Aktie als positiv bewertet, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 31,8 CAD liegt. Basierend auf dem letzten Schlusskurs könnte die Aktie um 30,01 Prozent steigen, was zu einer positiven Gesamtempfehlung seitens der Analysten führt.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 16,66 liegt die Aktie insgesamt 43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 29,01 im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dies führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung des Aktienkurses. Laut unseren Analysen und Beobachtungen in sozialen Medien waren die Kommentare überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positiv besetzte Themen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als gut eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also eine positive Gesamteinschätzung für die Northland Power-Aktie.