Northgate Aktie: Das ist ein Hammer

Redde Northgate hat derzeit eine Dividendenrendite von 7,02 Prozent, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,51 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz von 0,5 Prozent bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung rund um Redde Northgate wird als positiv eingeschätzt, basierend auf Informationen aus sozialen Plattformen. Die Nutzer haben überwiegend positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Redde Northgate-Aktie (349,5 GBP) nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (350,85 GBP) liegt. Basierend auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (354,09 GBP) zeigt einen ähnlichen Trend, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Es wurde weniger über das Unternehmen gesprochen, was ebenfalls zu einem negativen Rating führt.