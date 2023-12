Northgate Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Redde Northgate beträgt das aktuelle KGV 6. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" im Durchschnitt ein KGV von 21. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Redde Northgate daher unterbewertet. Die Aktie erhält in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Redde Northgate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 352,22 GBP. Der letzte Schlusskurs von 367 GBP liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +4,2 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (351,21 GBP) zeigt einen ähnlichen Wert zum letzten Schlusskurs (+4,5 Prozent), wodurch die Redde Northgate-Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt wird die Aktie für die einfache Charttechnik somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich der Dividenden schüttet Redde Northgate derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Straße und Schiene. Der Unterschied beträgt 3,67 Prozentpunkte (7,57 % gegenüber 11,24 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Redde Northgate aktuell mit dem Wert 38,89 weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 46, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Neutral".