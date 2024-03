Northgate Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Anleger: Die Stimmung um Redde Northgate scheint positiv zu sein, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt haben. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt der Redde Northgate-Aktie beträgt für die letzten 200 Handelstage 348,4 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 363,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +4,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit 349,68 GBP nahe dem letzten Schlusskurs (+3,95 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Redde Northgate-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Relative Strength Index: Der RSI7 liegt bei 10,42 Punkten, was darauf hindeutet, dass Redde Northgate überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt wird die Redde Northgate-Aktie in diesem Abschnitt mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Dividende: Die Dividendenrendite liegt bei 7,02 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (7,61 Prozent) für die Branche Straße und Schiene ist. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.