Northgate Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Die technische Analyse der Redde Northgate zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 352,11 GBP liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 363,5 GBP liegt. Dies führt zu einer Distanz von +3,23 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 352,88 GBP, was einer Distanz von +3,01 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzungen von Analysten für Redde Northgate in den letzten zwölf Monaten zeigen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht" Bewertungen, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor, aber das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 450 GBP. Dies entspricht einer potenziellen Steigerung um 23,8 Prozent vom letzten Schlusskurs von 363,5 GBP, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

Der Relative Strength Index (RSI) für Redde Northgate zeigt aktuell einen Wert von 39,53, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich ein Wert von 49, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf Dividenden schüttet Redde Northgate derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Straße und Schiene, mit einer Differenz von 0,35 Prozentpunkten (7,57 % gegenüber 7,92 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".