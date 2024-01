Northgate Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die technische Analyse von Redde Northgate-Aktien zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 352,39 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 351 GBP liegt, was einer Abweichung von -0,39 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 358,99 GBP, was ebenfalls nahe dem letzten Schlusskurs von -2,23 Prozent Abweichung liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Redde Northgate daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Redde Northgate zeigt eine mittlere Aktivität hinsichtlich Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher wird der Aktie von Redde Northgate bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugewiesen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Redde Northgate liegt bei 64,91, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, belegt auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 53,09 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien zeigt, dass Redde Northgate in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.