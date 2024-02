Northgate Aktie: Füße still halten!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten wurden die Kommentare und Befunde zu Redde Northgate auf sozialen Plattformen überwiegend positiv bewertet. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Redde Northgate in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 350,96 GBP für den Schlusskurs der Redde Northgate-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 342 GBP, was einem Unterschied von -2,55 Prozent entspricht. Daher wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (354,29 GBP) zeigt eine nahezu gleiche Abweichung vom letzten Schlusskurs (-3,47 Prozent), weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält die Redde Northgate-Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Redde Northgate ergibt sich ein RSI7 von 67,16 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält das Redde Northgate-Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Redde Northgate ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,03 auf, was 52 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Straße und Schiene" bewertet werden. Diese Kennzahl deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Perspektive eine Einstufung von "Gut" ergibt.