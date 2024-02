Northfield Aktie: Was war das denn?

Der Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse. Northfield weist ein KGV von 12,78 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 16,68 in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Das bedeutet, dass Northfield um 23 Prozent unterbewertet ist, weshalb wir den Titel als "Gut"-Empfehlung einstufen.

Bezüglich der Dividende zeigt sich bei Northfield ein Verhältnis von 4 zum Aktienkurs. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" ergibt sich eine negative Differenz von -134,12 Prozent. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz um die Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein mittleres langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Northfield wird in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet, da sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität mittelaktiv sind und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei wird die Auf- und Abwärtsbewegung über die Zeit in Relation gesetzt. Der 7-Tage-RSI von Northfield liegt bei 43,78 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, zeigt ebenfalls an, dass Northfield weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch hier ein "Neutral"-Rating erhält.

Insgesamt erhält Northfield daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.