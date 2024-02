Northfield Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Aktienkurs von Northfield verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -20,67 Prozent, was im Vergleich zu anderen Finanzaktien 151558,26 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt -1,12 Prozent, und Northfield liegt derzeit 19,55 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was die positive Einschätzung weiter unterstützt.

In Bezug auf die Dividende weist Northfield derzeit eine Dividendenrendite von 4,73 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 139,01 %. Die Differenz von 134,28 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" in Bezug auf die ausgeschüttete Dividende.