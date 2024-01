Northern Superior Resources Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northern Superior beträgt derzeit 226,43, was 30 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 324 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" verzeichnete Northern Superior eine Rendite von -18,99 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,13 Prozent, wobei auch hier Northern Superior mit 7,86 Prozent darunter liegt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Northern Superior mit 0 Prozent 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie im Vergleich als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Stimmung und das Interesse der Investoren und Nutzer im Internet wurden auch analysiert. Die Aktivität und Diskussionsintensität in Bezug auf Northern Superior zeigten dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Daher erhält die Aktie von Northern Superior bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".