Northern Superior Resources Aktie: Endlich geschafft?

Die Northern Superior-Aktie schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbauunternehmen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,67 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 3,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Northern Superior neutral eingestuft ist. Der RSI7 beträgt 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 30,23 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Northern Superior-Aktie eine Rendite von -18,99 Prozent auf, was mehr als 7 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -11,55 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei auch hier die Northern Superior-Aktie mit 7,44 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Laut dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Northern Superior als unterbewertet, da das KGV mit 226,43 insgesamt 30 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der bei 321,64 liegt. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".