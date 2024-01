Northern Star Resources Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Dividendenrendite von Northern Star liegt basierend auf den aktuellen Kursen bei 2,44 %, was 4,13 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 6,57 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aufgrund des niedrigeren Ertrags.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen in den letzten Tagen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Insgesamt wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Northern Star-Aktie (12,8 AUD) um +4,49 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 12,25 AUD abweicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 12,37 AUD, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northern Star bei 25, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 51,06. Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.