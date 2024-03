Northern Oil & Gas Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Die Aktie von Northern Oil & Gas wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 7,37 liegt sie insgesamt 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" von 26,81. Dies führt zu einer grundsätzlich positiven Einschätzung der Aktie aus fundamentaler Sicht.

Bei der Dividendenrendite hingegen schneidet Northern Oil & Gas weniger gut ab. Mit einer Dividendenrendite von 4,26 Prozent liegt sie unter dem Branchendurchschnitt von 19,78 Prozent, was einer Differenz von -15,52 Prozent entspricht. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Northern Oil & Gas-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 36,87 USD. Der letzte Schlusskurs von 36,96 USD weicht nur minimal um +0,24 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine positive Bewertung mit einem Wert von +6,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt von 34,69 USD. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher neutral eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war negativ, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine differenzierte Bewertung der Northern Oil & Gas-Aktie, die je nach Analysekriterium unterschiedlich ausfällt.