Northern Graphite Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Das Anleger-Sentiment zu Northern Graphite hat sich in den letzten zwei Wochen stark verändert. Die Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien waren überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positivere Themen im Vordergrund standen. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich jedoch das Interesse der Anleger auf positive Themen verlagert. Basierend auf dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Northern Graphite-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (43) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (52,45) erhalten daher ein "Neutral"-Rating. Die Analyse der RSIs ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung für Northern Graphite.

In Bezug auf Dividendenausschüttungen liegt Northern Graphite unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Der Aktienkurs von Northern Graphite hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -63,39 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" und der Branche "Metalle und Bergbau" wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigen die Analysen des Anleger-Sentiments, des Relative Strength Index, der Dividendenpolitik und des Branchenvergleichs, dass die Northern Graphite-Aktie derzeit neutrale bis schlechte Bewertungen erhält.