Northern Graphite Aktie: Was könnte passieren?

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben daher die Kommentare und Befunde zu Northern Graphite auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese überwiegend positiv waren. Allerdings dominierten in den vergangenen zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien bezüglich Northern Graphite. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs von Northern Graphite mit 0,21 CAD aktuell um -4,55 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -36,36 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite von Northern Graphite in den letzten 12 Monaten um -56,38 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite mit 45,75 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Northern Graphite-Aktie liegt bei 62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ergibt mit 51,72 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Northern Graphite.