Northern Graphite Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die kanadische Bergbaufirma Northern Graphite schüttet auf Basis der aktuellen Kurse keine Dividende aus, was zu einer Dividendenrendite von 0 % führt. Im Vergleich zur Branchendurchschnitt von 3,66 % bedeutet das eine Differenz von 3,66 Prozentpunkten und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index zeigt, dass die Aktie von Northern Graphite als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 40, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,14 liegt und somit ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Ranking auf Basis des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Northern Graphite. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die geringe Diskussionsintensität und die abnehmende Aufmerksamkeit führen jedoch zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der gleitende Durchschnittskurs der Northern Graphite bei 0,34 CAD liegt, während die Aktie selbst bei 0,2 CAD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -41,18 %, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt mit einem Stand von 0,22 CAD um -9,09 % unter dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einer Gesamtnote "Schlecht" bewertet.