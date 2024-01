Northern Graphite Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Der Aktienkurs von Northern Graphite hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -56,38 Prozent erzielt, was deutlich unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt -12,14 Prozent, wobei Northern Graphite aktuell 44,24 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Northern Graphite mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 3,55 % im Bereich Metalle und Bergbau. Daher wird die Ausschüttung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt eine Abweichung von -36,36 Prozent des Schlusskurses der Northern Graphite-Aktie der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz der Aktie zeigt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Northern Graphite war jedoch positiv, was zu einem "Gut"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.