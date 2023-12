Northern Graphite Aktie: Immer langsam!

In den letzten zwei Wochen wurde Northern Graphite von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Unsere Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben, und ist zu dem Schluss gekommen, dass die Anleger-Stimmung als "gut" eingestuft werden kann. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen, was zu dieser positiven Einschätzung beiträgt.

In Bezug auf die Dividende weist Northern Graphite derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 3,67% für "Metalle und Bergbau" als schlecht eingestuft wird. Die Differenz von 3,67 Prozentpunkten führt zu dieser Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wert überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Northern Graphite liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 50, was bedeutet, dass Northern Graphite hier weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen in diesem Bereich ein "gut"-Rating.

In der technischen Analyse ist der Kurs von Northern Graphite mit 0,22 CAD derzeit 0% vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -35,29% beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "neutral" bewertet.