Northern Graphite Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse der Northern Graphite zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit auf "Schlecht" steht. Der GD200 liegt bei 0,34 CAD, während der Aktienkurs bei 0,205 CAD liegt, was einer Abweichung von -39,71 Prozent entspricht. Ähnlich ist die Situation beim GD50, der bei 0,22 CAD liegt und somit eine Abweichung von -6,82 Prozent aufweist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche ergibt sich eine Unterperformance von -45,74 Prozent in den letzten 12 Monaten. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Materialien"-Sektors liegt die Performance um 45,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende zeigt sich ebenfalls eine negative Bewertung, da die Dividende von Northern Graphite bei 0 % liegt, während der Branchendurchschnitt bei 3,65 % liegt. Dies führt zu einer Differenz von 3,65 Prozentpunkten und somit zur Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln hingegen eine positive Anlegerstimmung wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Northern Graphite in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.