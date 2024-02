Northern Graphite Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Die technische Analyse der Northern Graphite-Aktie zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) aktuell bei 71,43 liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies wird als "Schlecht" eingestuft. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 54, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Der gleitende Durchschnittskurs der Northern Graphite liegt bei 0,28 CAD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,185 CAD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -33,93 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,2 CAD, was zu einem Abstand von -7,5 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die Aktie als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Northern Graphite eingestellt waren. Positivere Themen dominierten die Diskussion an sechs Tagen, während negative Themen keine signifikante Rolle spielten. Die Anleger waren an acht Tagen eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung durch die Redaktion führt.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Northern Graphite. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Zusammenfassend erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für dieses Kriterium.