Northern Fiber Holding verstärkt sich durch weiteren Glasfaser-Experten

Lüneburg (ots) -Die neue Infrastrukturgesellschaft Northern Fiber Holding GmbH (NFH) wächst weiter. Nach der Lünecom Kommunikationslösungen GmbH, der sewikom GmbH, der sewikom Netzbau GmbH der terralink networks GmbH und der Northern Fiber Asset Company GmbH bündelt die NFH nun auch das "Passive Netz der VX Fiber GmbH" und die Kunden der "Lila Connect" unter ihrem Dach.Die Northern Fiber Holding GmbH ist Teil der UBS Asset Management (UBS-AM) und von Real Estate & Private Markets (REPM). Seit 2021 bündelt die Northern Fiber Holding passive Infrastruktur in der Northern Fiber Asset Company GmbH und verstärkt die Präsenz der Lünecom Kommunikationslösungen GmbH als regionale Marke mit der LilaConnect *powered by LC. Mithilfe der UBS-AM wird die NFH rund 1 Mrd. Euro in den weiteren Netzausbau in den Regionen der NFH-Gruppe investieren. Damit stärkt die NFH ihre Position als zunehmend bedeutender Player im deutschen Glasfaser-Markt."Es kommt Bewegung in den deutschen Glasfaser-Markt: Auch mit der neuen Akquisition schaffen wir wichtige überregionale Synergieeffekte, die den deutschen Glasfaser-Markt nachhaltig beleben werden und von denen unsere Kundinnen und Kunden profitieren", sagt Richard Krause, CEO und Geschäftsführer der Northern Fiber Holding GmbH, sowie Geschäftsführer der Lünecom Kommunikationslösungen GmbH."Die NFH stellt sich mit dem Zukauf der Netze in Wolfenbüttel stärker im norddeutschen Glasfaser-Markt auf. So wird in vier Bundesländern und 13 Landkreisen ein Ausbaupotential von mehr als 500.000 Haushalten erschlossen", erläutert Andrew Morris, Head of Infrastructure Equity, UBS Asset Management.- Der Betrieb wird über die Open Access Plattform der VXFiber GmbH umgesetzt.- Mit dem Verkauf der passiven Netze und der Kunden möchte die VX-Fiber sich verstärkt auf den Open Access Gedanken und den Einsatz Ihrer Open-Access Plattform fokussieren.Pressekontakt:Northern Fiber Holding GmbHRichard KrauseTelefon: 04131 789 64-223E-Mail: press@nfholding.dewww.nfholding.deOriginal-Content von: Northern Fiber Holding GmbH, übermittelt durch news aktuell