Northern Electric Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die technische Analyse der Northern Electric-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 117,72 GBP liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 118 GBP weicht um +0,24 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (118,1 GBP) weist eine nahezu gleiche Abweichung auf (-0,08 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Northern Electric-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Northern Electric-Aktie von privaten Anlegern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab hauptsächlich neutrale Themen, was zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Auch hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung erhält die Northern Electric-Aktie eine "Neutral"-Einstufung über einen längeren Zeitraum. Die mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für die Northern Electric-Aktie.