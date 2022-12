Northern Dynasty Minerals Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Northern Dynasty Minerals, die im Segment "Diversified Metals & Mining" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 03.12.2022, 07:24 Uhr, an ihrer Heimatbörse Toronto mit 0.34 CAD.

Unsere Analysten haben Northern Dynasty Minerals nach 6 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Sentiment und Buzz: Northern Dynasty Minerals lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine durchschnittliche Aktivität aufgewiesen. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Northern Dynasty Minerals in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -38,89 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Northern Dynasty Minerals damit 59,86 Prozent unter dem Durchschnitt (20,97 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 20,97 Prozent. Northern Dynasty Minerals liegt aktuell 59,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Sell".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Northern Dynasty Minerals in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Northern Dynasty Minerals-Analyse vom 05.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Northern Dynasty Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Northern Dynasty Minerals-Analyse.

Northern Dynasty Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...