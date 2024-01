Northern Dynasty Minerals Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv für die Anleger. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Northern Dynasty Minerals diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment ergibt insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnitt von 0,38 CAD für den Schlusskurs der Northern Dynasty Minerals-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,43 CAD, was einem Unterschied von +13,16 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bei der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts liegt der letzte Schlusskurs (0,46 CAD) unter diesem Wert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Die Dividendenrendite der Aktie von Northern Dynasty Minerals liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau zu einem geringeren Ertrag von 3,67 Prozentpunkten führt. Dadurch ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Northern Dynasty Minerals mit 49,18 Prozent um mehr als 60 Prozent darüber. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete dagegen eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -10,42 Prozent, wobei das Unternehmen mit 59,6 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Northern Dynasty Minerals kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Northern Dynasty Minerals jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Northern Dynasty Minerals-Analyse.

Northern Dynasty Minerals: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...