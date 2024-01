Northern Data Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Northern Data zeigt laut der technischen Analyse ein positives Bild. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 20,37 EUR, während der aktuelle Aktienkurs bei 25,75 EUR liegt, was einer Überperformance von +26,41 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 25,35 EUR, was einer Abweichung von +1,58 Prozent entspricht, und somit einem "Neutral"-Wert. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt die Northern Data eine bemerkenswerte Performance von 330,32 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt um 12,24 Prozent, was einer Outperformance von +318,09 Prozent entspricht. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,85 Prozent, wobei die Northern Data um 322,47 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 6,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist, und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was als Indikator für eine neutrale Situation betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.