Northern Data Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Northern Data diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Die Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Northern Data beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Northern Data liegt der RSI7 aktuell bei 52,63 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Wer aktuell in die Aktie von Northern Data investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Software einen geringeren Ertrag in Höhe von 22,88 Prozentpunkten erzielen. Damit fällt die Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht" aus.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Northern Data eine Performance von 330,32 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 12,64 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +317,68 Prozent im Branchenvergleich für Northern Data. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Northern Data mit 323,25 Prozent über dem Durchschnittswert von 7,07 Prozent im letzten Jahr. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.