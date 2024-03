Northern Data Aktie: Reine Nervensache!

Der Aktienkurs von Northern Data hat im letzten Jahr eine Rendite von 205,41 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" (8,99 Prozent) eine Überperformance von 196,41 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt 16,02 Prozent, und Northern Data übertrifft diesen Wert um 189,38 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 72,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Northern Data-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch weder eine Überkauft- noch eine Überverkauft-Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Northern Data-Aktie in Bezug auf den RSI eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Dividendenrendite von Northern Data beträgt derzeit 0 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Northern Data von den Analysten als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt die 200-Tage-Linie (GD200) der Northern Data-Aktie bei 23,4 EUR. Da der Aktienkurs bei 28,6 EUR liegt, ergibt sich eine positive Differenz von +22,22 Prozent, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 27,54 EUR, was einer aktuellen Differenz von +3,85 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.