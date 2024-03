Northern Data Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und dazwischen als neutral eingestuft werden. Der RSI von Northern Data liegt bei 44,76, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 49,35 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien ist das Sentiment und der Buzz im Zusammenhang mit der Kommunikation im Netz. In Bezug auf die Aktie von Northern Data zeigt sich eine schwache Diskussionsintensität und eine negative Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Dividendenrendite von Northern Data beträgt 0 Prozent, was 21,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Northern Data besonders positiv diskutiert, mit überwiegend positiven Themen an zehn Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an zwei Tagen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger hauptsächlich an positiven Themen interessiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie führt. Somit erhält Northern Data auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.