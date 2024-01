Northern Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Aktie von Northern wird einer eingehenden Analyse unterzogen, um ihre Bewertung zu bestimmen. Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie als unterbewertet, da das KGV mit 29,57 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien". Dieser beträgt 95,79. Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Northern-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Mit einem aktuellen Wert von 11,96 USD liegt der letzte Schlusskurs (12,3 USD) auf ähnlichem Niveau, was einer Differenz von +2,84 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt einen Wert von 11,57 USD, wobei der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+6,31 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine Bewertung der Northern-Aktie als "Gut". Insgesamt erhält die Northern-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 33,96 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls einen Wert von 40,76 und führt daher zu einer Einstufung als "Neutral". Somit wird die Northern-Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Northern festgestellt wurde. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Zusammengefasst erhält die Northern-Aktie daher für diese Stufe ein "Neutral".